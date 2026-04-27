Жених Лерчек рассказал о её возвращении к танцам

Жених блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) рассказал, что она снова вернулась к танцам после долгой паузы. По его словам, сейчас ей уже разрешили лёгкие физические нагрузки, плавание и занятия танцами.

Он отметил, что Лера очень обрадовалась этой новости. Особенно, по словам Луиса Сквиччиарини, она скучала по танго и музыке. Первое занятие после перерыва далось ей непросто. Жених блогерши рассказал, что у неё дрожали ноги, а мышцы были слабыми и почти не отзывались.

«Я попросил её обнять меня покрепче и позволить мне быть её поддержкой и опорой. Мы начали почти с нуля», — рассказал Луис.

Он добавил, что они будут постепенно возвращать прежнюю форму и заново «строить» танец шаг за шагом.

«Лера, шаг за шагом мы снова построим наш танец. И ты снова будешь танцевать, как тогда», — обратился он к ней.

О тяжёлом диагнозе Лерчек стало известно весной 2026 года. По данным СМИ, после четвёртых родов у Валерии Чекалиной выявили рак желудка четвёртой стадии с метастазами. О болезни сначала рассказала её подруга Алина Акилова, позже информацию подтвердил возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини. Он сообщал, что у Лерчек обнаружили метастазы, в том числе в позвоночнике, ногах и, предположительно, лёгких. После этого Валерия начала лечение и прошла курс химиотерапии.

На фоне терапии блогерша столкнулась с сильной слабостью и потерей волос. При этом близкие подчёркивали, что она старается сохранять настрой и постепенно возвращается к привычной жизни. Сейчас врачи разрешили Лерчек лёгкие физические нагрузки, плавание и танцы.