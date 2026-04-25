У нового бренда косметики онкобольной Лерчек возникли проблемы

У недавно запущенного косметического бренда Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) начались технические сложности из-за неожиданно высокого спроса. Покупатели массово бросились поддерживать блогера, у которой диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Об этом сообщается на странице бренда Eyya Skin.

Чекалина узнала о своей болезни в конце февраля — после рождения четвёртого ребёнка. Из-за химиотерапии многодетная мама лишилась волос и испытывает постоянные страдания, но несмотря на это, она решила запустить новый косметический проект.

«Мы не ожидали такого количества поддержки и заказов. Все сервисы не справляются (от отправки чеков вам на почту до СДЭКа). В связи с этим время на отправку немного увеличено. Нам важно, чтобы вы не волновались», — говорится в сообщении бренда.

В компании заверили, что каждый день подключают всё больше людей, чтобы отгружать заказы максимально быстро. Представители марки передали благодарность от Чекалиной и её семьи и пообещали, что добро и любовь вернутся покупателям в десятикратном размере.

Напомним, что блогерша Валерия Чекалина объявила о создании новой косметической линии после ухода из компании Letique. Лерчек отметила, что жизнь непредсказуема, и выразила надежду, что её проект продолжит существовать даже при любых обстоятельствах, чтобы доносить до девушек главную идею. Юрист заявил, что запуск косметического бренда полностью соответствует закону. Он напомнил, что уголовное дело в отношении блогерши приостановлено, и в данный момент она считается невиновной, поскольку вина определяется только приговором суда.