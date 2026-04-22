Визажист показала, как изменилась блогер Лерчек на фоне лечения онкологии

Визажист Мадина, работающая с Валерией Чекалиной (Лерчек), опубликовала в личном блоге видео с процессом нанесения макияжа. Она продемонстрировала, как выглядит тяжелобольная блогер в ходе лечения онкологии.

Пользователи соцсетей обратили внимание на изменения во внешности блогера. В комментариях пишут, что на фоне терапии у неё появилась заметная отёчность лица. Под публикацией подписчики оставляют слова поддержки и желают Чекалиной сил и терпения.

А ранее жених Валерии Чекалиной — аргентинец Луис Сквиччиарини — направил личные сбережения в её стартап, связанный с косметической продукцией. По словам блогерши, её мужчина, зарабатывающий танцами, продолжительное время откладывал деньги на реализацию собственного проекта — открытие студии, о которой он всегда грезил. Но в конечном счёте Луис решил расстаться с накоплениями, чтобы помочь матери своего ребёнка.