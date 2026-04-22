«У меня был план, но я верю в ее проект»: Жених Лерчек вложил все накопления в её новый бизнес

Избранник Валерии Чекалиной — аргентинец Луис Сквиччиарини — направил личные сбережения в её стартап, связанный с косметической продукцией. Подробностями о поступке возлюбленного знаменитость поделилась с фолловерами в своих аккаунтах в соцсетях.

Как сообщила основательница марки, её мужчина, зарабатывающий танцами, продолжительное время откладывал деньги на реализацию собственного проекта — открытие студии, о которой он всегда грезил. Но в конечном счёте Луис решил расстаться с накоплениями, чтобы помочь матери своего ребёнка.

Параллельно выяснилось, что бизнес не возник на пустом месте. Работа над составами и упаковкой велась в режиме полной засекреченности целых два года. Сейчас в ассортименте компании присутствуют увлажняющий набор для кожи лица на основе экзосом, а также бальзамы-блески для губ.

Напомним, ранее стало известно, что умирающая от рака Лерчек со слезами на глазах запустила новый косметический бренд. Как она объяснила, в основе проекта лежит простая мысль: здоровье и ухоженный вид идут рука об руку. Инфлюенсер акцентировала: даже когда стресс стал привычным фоном жизни, крайне важно выкраивать время на себя.