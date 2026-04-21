«Даже если меня не будет»: Лерчек со слезами на глазах запустила новый косметический бренд

Блогер Валерия Чекалина заявила о запуске нового косметического бренда после ухода из компании Letique. Об этом стало известно из опубликованного рекламного ролика.

«Как показала жизнь, никто не знает, что нас ждет впереди… чтобы даже если меня не будет… чтобы этот бренд жил и нес девушкам главный посыл», — сказала Лерчек. В видео она также рассказала о личных переживаниях и показала изменения во внешности.

Лерчек — о запуске нового косметического бренда. Видео © Instagram / eyya.skin

По её словам, основной идеей проекта стала забота о здоровье и внешнем виде. Блогер подчеркнула, что важно находить время для себя даже в условиях постоянного стресса. Новый бренд создавался около двух лет при участии её партнёра Луиса Сквиччиарини.

Ранее Валерия Чекалина побрилась налысо из-за химиотерапии. Молодой человек блогерши Луис Сквиччиарини выложил в сеть душераздирающее видео: девушка плачет и с трудом расстаётся с волосами. Подписчики возмутились — зачем показывать такие интимные и тяжёлые моменты? По их мнению, пиар здесь совершенно неуместен.