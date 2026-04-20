«Эффектный кадр угасающей супруги»: Кушанашвили жёстко прошёлся по бойфренду Лерчек

Отар Кушанашвили раскритиковал фото больной раком блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), которое опубликовал её возлюбленный Луис Сквиччиарини. Ведущего смутила одна деталь: на снимке он залез на кровать, прямо в ноги, чтобы сделать эффектный кадр умирающей женщины.

«Смущает, что чувак забрался на кровать, в подножие кровати, чтобы сделать эффектный снимок угасающей супруги», — высказался он.

Отар признался, что сам лежал в той же больнице — в центре имени Блохина, но его фотографировали совсем по другой причине. Друзьям и знакомым показывали снимки, чтобы доказать: он жив и здоров, полон сил, а не давили на жалость, как, по его мнению, делает бойфренд Лерчек.

«Скажу откровенно, меня не хотели в тюрьму посадить на тот момент. Я не записывал это, давя на жалость. Я записывал ролики, потому что они мне говорили: «Такой-то человек беспокоится о тебе». Я записывал видео, меня фотографировали, чтобы донести до человека, что я жив и здоров», — заявил Кушанашвили.

Ранее Валерия Чекалина (известная как блогер Лерчек) побрилась налысо из-за химиотерапии. Эти тяжёлые кадры выложил в сеть её молодой человек Луис Сквиччиарини. На видео блогерша плачет и с трудом расстаётся с волосами. В комментариях пользователи возмутились: зачем показывать такие личные и тяжёлые моменты? Пиар здесь совершенно ни к чему.