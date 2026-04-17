«Лучшее лекарство — семья»: Жених Лерчек показал трогательные кадры с больной блогершей

Луис Сквиччиарини поделился с поклонниками актуальной информацией о самочувствии своей избранницы. Аргентинский танцор опубликовал в социальных сетях несколько кадров, сделанных во время общения Лерчек с наследниками от первого брака.

Жених Лерчек показал трогательные кадры с больной блогершей.

На снимках видно, как бизнесвумен проводит время с детьми, прижимая к себе младшего сына, рождённого от нынешнего партнёра. Мужчина не скрывает гордости за стойкость своей возлюбленной, проходящей сейчас тяжёлый путь терапии.

«Моя сильная и красивая Лера. Ей лучше. К сожалению, еще есть тошнота. Но семья — всегда лучшее лечение», — прокомментировал текущую ситуацию итальянец.

Несмотря на серьезные побочные эффекты от медицинских процедур, блогер находит силы для общения с родными. Поддержка близких людей становится главным стимулом для знаменитости в борьбе с недугом.

Поклонники активно поддерживают пару в комментариях, желая девушке скорейшего выздоровления. Сейчас звезда соцсетей старается минимизировать рабочую нагрузку, чтобы сосредоточиться на восстановлении организма и воспитании детей.

Напомним, ранее Валерия Чекалина побрилась налысо после начала курса химиотерапии. Тяжёлые кадры опубликовал её избранник Луис Сквиччиарини. Блогерша рыдает в кадре и с трудом расстаётся с волосами. В комментариях пользователи задались вопросом, а зачем вообще публиковать такие интимные моменты, пиар здесь не уместен.