Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 14:20

Больную раком Лерчек заметили в фитнес-клубе — её жениху пришлось всё объяснять

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) заметили в фитнес-клубе, после чего её жениху пришлось прокомментировать ситуацию. Луис Сквиччиарини подтвердил, что она действительно ходит на тренировки. По его словам, занятия проходят по рекомендации врачей.

В комментариях в социальных сетях он объяснил, что физическая активность является частью восстановления после лечения от онкологии, а особую пользу Лерчек приносит плавание в бассейне.

Стало известно имя новорождённого сына Лерчек

Напомним, шок для фанатов наступил в марте: у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Блогер сразу взялась за агрессивную терапию — химию и другие методы. Побочным эффектом стало резкое выпадение волос, и после очередной химиотерапии Лерчек побрилась наголо. Уголовное дело против неё приостановили из-за тяжёлого состояния, а Артёму Чекалину дали 7 лет колонии.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar