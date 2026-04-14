Больную раком Лерчек заметили в фитнес-клубе — её жениху пришлось всё объяснять

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) заметили в фитнес-клубе, после чего её жениху пришлось прокомментировать ситуацию. Луис Сквиччиарини подтвердил, что она действительно ходит на тренировки. По его словам, занятия проходят по рекомендации врачей.

В комментариях в социальных сетях он объяснил, что физическая активность является частью восстановления после лечения от онкологии, а особую пользу Лерчек приносит плавание в бассейне.