Больную раком Лерчек заметили в фитнес-клубе — её жениху пришлось всё объяснять
© Instagram / ler_chek
Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) заметили в фитнес-клубе, после чего её жениху пришлось прокомментировать ситуацию. Луис Сквиччиарини подтвердил, что она действительно ходит на тренировки. По его словам, занятия проходят по рекомендации врачей.
В комментариях в социальных сетях он объяснил, что физическая активность является частью восстановления после лечения от онкологии, а особую пользу Лерчек приносит плавание в бассейне.
Напомним, шок для фанатов наступил в марте: у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Блогер сразу взялась за агрессивную терапию — химию и другие методы. Побочным эффектом стало резкое выпадение волос, и после очередной химиотерапии Лерчек побрилась наголо. Уголовное дело против неё приостановили из-за тяжёлого состояния, а Артёму Чекалину дали 7 лет колонии.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.