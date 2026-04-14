14 апреля, 05:24

Стало известно имя новорождённого сына Лерчек

Лерчек и Луис Сквиччиарини назвали сына Даниэлем

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ im__lu_

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и отец её четвёртого ребёнка, танцевальный тренер Луис Сквиччиарини, дали сыну имя Даниэль. Об этом источники, близкие к блогеру, рассказали РИА «Новости».

Инсайдеры уточнили, что у мальчика двойное имя, но родные называют его именно Даниэль. У Лерчек также есть трое детей от бывшего супруга Артёма Чекалина. Малыш родился в феврале 2026 года.

«Пара дала ребёнку двойное имя, но чаще его называют Даниэль», — сказал собеседник.

Экс-супруг Лерчек сообщил, что завтра ей предстоит очередной курс химиотерапии

Диагноз шокировал поклонников в марте: у Валерии Чекалиной обнаружили онкологию желудка на последней, четвёртой стадии с метастазами, и блогер сразу же начала агрессивную терапию. Курс включил химию и иные методы борьбы с опухолью. Побочным эффектом стало стремительное облысение, и после очередной химиотерапии Лерчек сбрила волосы. Life.ru рассказывал, как сейчас проходят будни Валерии Чекалиной. Напомним, что её уголовное дело из-за тяжёлого состояния здоровья было приостановлено, а вот Артёму Чекалину вынесут приговор 13 апреля.

BannerImage
Наталья Афонина
