«По закону невиновна»: Юрист прояснил ситуацию с новым брендом Лерчек на фоне уголовного дела

Запуск нового косметического бренда блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) был осуществлён в полном соответствии с законодательством. Такое мнение в беседе с прессой озвучил юрист Евгений Тонкий.

Специалист напомнил, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело, однако на данный момент оно приостановлено.

«В отношении Лерчек ведётся уголовное дело, и в данный момент оно приостановлено, то есть фактически мы говорим о том, что в настоящее время Лерчек является невиновной, поскольку в соответствии с законодательством, с Уголовным кодексом, лицо признаётся виновным только при вынесении судебного решения», — высказался юрист в комментарии Пятому каналу.

Тонкий пояснил, что приговоров в отношении Чекалиной нет, поэтому она сохраняет право вести любую законную деятельность. Режим домашнего ареста, по словам юриста, не ограничивал её возможности участвовать в коммерческих проектах.

Напомним, тяжелобольная раком Лерчек 21 апреля эмоционально презентовала новую косметическую линию, объяснив, что в её основе лежит идея о неразрывной связи здоровья и ухоженной внешности. Ситуация вызвала общественный резонанс, ведь Лерчек является фигурантом уголовного дела об отмывании средств, что делает старт нового бизнеса весьма неоднозначным шагом.