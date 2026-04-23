Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 09:08

«По закону невиновна»: Юрист прояснил ситуацию с новым брендом Лерчек на фоне уголовного дела

Лерчек в суде. Обложка © Life.ru

Запуск нового косметического бренда блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) был осуществлён в полном соответствии с законодательством. Такое мнение в беседе с прессой озвучил юрист Евгений Тонкий.

Юрист о законности запуска бренда Лерчек. Видео © Пятый канал

Специалист напомнил, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело, однако на данный момент оно приостановлено.

«В отношении Лерчек ведётся уголовное дело, и в данный момент оно приостановлено, то есть фактически мы говорим о том, что в настоящее время Лерчек является невиновной, поскольку в соответствии с законодательством, с Уголовным кодексом, лицо признаётся виновным только при вынесении судебного решения», — высказался юрист в комментарии Пятому каналу.

Тонкий пояснил, что приговоров в отношении Чекалиной нет, поэтому она сохраняет право вести любую законную деятельность. Режим домашнего ареста, по словам юриста, не ограничивал её возможности участвовать в коммерческих проектах.

Напомним, тяжелобольная раком Лерчек 21 апреля эмоционально презентовала новую косметическую линию, объяснив, что в её основе лежит идея о неразрывной связи здоровья и ухоженной внешности. Ситуация вызвала общественный резонанс, ведь Лерчек является фигурантом уголовного дела об отмывании средств, что делает старт нового бизнеса весьма неоднозначным шагом.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar