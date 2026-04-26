Жених Лерчек заявил, что рождение сына спасло ей жизнь

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), танцор Луис Сквиччиарини, трогательно отметил два месяца со дня рождения их общего сына Даниэля. Мужчина опубликовал в соцсетях пост, в котором признался, что появление малыша спасло жизнь его избраннице.

Хореограф прикрепил к сообщению снимки, сделанные после первого курса химиотерапии блогера.

«Даниэль, спасибо за то, что пришёл в нашу жизнь именно в этот момент. Ведь именно благодаря твоему рождению мы смогли узнать о диагнозе и получить шанс спасти твою маму, которая тебя очень сильно любит», — написал мужчина.

По его словам, Лерчек не мыслит жизни без сына, его маленьких ручек и тихо сопящего носика. О борьбе блогера с онкологией стало известно недавно. Пара держала диагноз в секрете, но сейчас, судя по всему, решила приоткрыть завесу, вдохновляя подписчиков своей стойкостью.

Ранее Life.ru писал, что Луис Сквиччиарини вложил все накопления в косметический бренд Лерчек, связанный с косметической продукцией. Он продолжительное время откладывал деньги на реализацию собственного проекта — открытие студии, о которой он всегда грезил. Но в конечном счёте Луис решил расстаться с накоплениями, чтобы помочь матери своего ребёнка.