В Москве возбудили дело из-за взлома аккаунта Артёма Чекалина

Адвокат Артёма Чекалина Константин Третьяков сообщил о возбуждении уголовного дела из-за взлома аккаунта его подзащитного. Речь идёт о нарушении тайны переписки бывшего супруга блогера Лерчек.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138 УК РФ, по факту нарушения неустановленными лицами тайны переписки Артёма Чекалина», — рассказал собеседник РИА «Новости».

По версии следствия, 15 августа 2025 года неизвестные получили доступ к его аккаунту в социальной сети. В тот момент Чекалин находился под домашним арестом, ему было запрещено пользоваться интернетом, а все телефоны с выходом в Сеть изъяли при обыске.

Злоумышленники ознакомились с личными переписками экс-мужа блогерши, чем «существенно нарушили права и законные интересы Чекалина, гарантированные статьёй 23 Конституции РФ», уточнил адвокат. После взлома от его имени якобы публиковались сторис с призывом перейти по ссылке на сомнительный сайт. Аналогичная запись появилась и на странице его бывшей супруги Лерчек.

Напомним, 13 апреля Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Сам фигурант вину отрицает и просил условный срок, а его адвокат Екатерина Гордон назвала происходящее «живодёрством». Чекалины обвиняются в незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ. Дело Лерчек приостановили из‑за болезни.