Артём Чекалин записал видеообращение до приговора и пообещал бороться за свободу

Защита Артёма Чекалина, осуждённого на семь лет колонии, опубликовала его видеообращение, записанное до оглашения приговора. Его опубликовал телеграм-канал Lex&Lux.

В своём обращении Артём заявил, что не считает себя виновным и до конца будет бороться за свободу, если суд отправит его в колонию. Он также пообещал публично предоставить все доказательства своей невиновности через адвокатов.