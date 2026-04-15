15 апреля, 15:45

Артём Чекалин записал видеообращение до приговора и пообещал бороться за свободу

Артём Чекалин. Обложка © Life.ru

Защита Артёма Чекалина, осуждённого на семь лет колонии, опубликовала его видеообращение, записанное до оглашения приговора. Его опубликовал телеграм-канал Lex&Lux.

Артём Чекалиной о доказательствах его невиновности. Видео © Telegram / Lex&Lux

В своём обращении Артём заявил, что не считает себя виновным и до конца будет бороться за свободу, если суд отправит его в колонию. Он также пообещал публично предоставить все доказательства своей невиновности через адвокатов.

Напомним, 13 апреля Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции — по версии следствия, он вместе с экс-супругой Валерией Чекалиной (Лерчек) и Романом Вишняком переправил за границу более 250 млн рублей по фальшивым документам. Сам осуждённый вину не признал и просил условного срока, а звёздный адвокат Екатерина Гордон назвала произошедшее «живодёрством», заявив, что блогер просто перешёл кому-то дорогу.

Юрий Лысенко
