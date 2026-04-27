«Бездельник и обиженка»: Гном Гномыч встал на защиту отца, обвинив брата во лжи

Сын фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской 13-летний Саша, также известный как Гном Гномыч, ответил резкой критикой единокровному брату Егору Ермаку на претензии в адрес отца. Ролик опубликован в одной из социальных сетей.

Егор пожаловался, что остро чувствовал недостаток отцовского внимания. Мать получала от Плющенко ежемесячные алименты в размере 100 тысяч рублей, однако сам парень утверждает, что сталкивался с отказами на просьбы о подарках, а гардероб пополнял вещами старших сыновей Яны от первого брака. Отдельной темой стал совместный отдых на Мальдивах: Егор заявил, что всю поездку провёл в роли личного фотографа мачехи, вместо полноценного отпуска.

Гном Гномыч назвал 20-летнего Егора «великовозрастным бездельником» и «обиженкой», а также обвинил его в меркантильности, лжи и манипуляции фактами. По словам молодого человека, его брат забыл упомянуть о подарках, которые ему делала Рудковская — телефоне и компьютере, а ещё упрекнул его за отсутствие успехов в спорте. В конце Саша добавил, что брат не заслуживает фамилии Плющенко.

Напомним, старший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Егор Ермак (носит фамилию матери), в откровенном интервью пожаловался на многолетнюю холодность со стороны знаменитого фигуриста. По словам молодого человека, особенно болезненным было полное равнодушие отца к его спортивным достижениям в хоккее. К слову, сам его называет отца просто «Женя».