«Просто Женя»: Старший сын Плющенко рассказал о безразличии отца и ревности к Гном Гномычу

Старший сын Евгения Плющенко — Егор Ермак — впервые откровенно рассказал об отношениях с отцом. Он дал интервью, где публично пожаловался и признался, что отец всегда был с ним холоден.

Егор — сын фигуриста от первого брака с Марией Ермак. Он никогда не носил фамилию отца и называет его просто «Женя». Парень признался, что особенно больно было то, что отец не интересовался его спортивными успехами. Сын занимался хоккеем, но Плющенко не скрывал безразличия.

«Я занимался очень давно хоккеем, и у меня были б/у коньки, мне было крайне неудобно в них кататься. Так как мы занимались в «Юбилейном», Женя (Евгений Плющенко — Прим. Life.ru) и я, там был магазинчик, где можно было всё купить. Женя сказал, что не будет ничего покупать, «разбирайтесь сами», — рассказал Егор в беседе с автором канала «Как есть. Денис Пархоменко».

Ермак считает своим настоящим отцом отчима, который многое для него сделал. А «Женя просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — говорит парень. Два года Егор занимался хоккеем, но потом бросил — из-за равнодушия отца. Он признаётся, что Плющенко приходил всего на пару его тренировок, хотя они занимались в одном здании. Сыну даже не довелось покататься со знаменитым отцом.

Зато сейчас Плющенко постоянно тренирует своего младшего сына — Гном Гномыча — и выкладывает видео с ним в соцсети. Егор признаётся: «Я рад, что отец уделяет им время. Раньше было обидно, что они всегда вместе». Сейчас его ревность поутихла. Ранее Плющенко осуществил 30-миллионную мечту Гном Гномыча — купил ему Mercedes-Benz G 63 AMG в новом цвете.