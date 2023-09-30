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30 сентября, 13:51

Плющенко осуществил 30-миллионную мечту Гном Гномыча, но есть нюанс длиною в семь лет

SHOT: Евгений Плющенко купил в кредит "гелендваген" за 30 миллионов рублей

Евгений Плющенко приобрёл новый люксовый автомобиль — Mercedes-Benz G 63 AMG в новом цвете за более чем 30 миллионов рублей. Однако, по данным SHOT, внедорожник, как и немецкий микроавтобус, купленный ранее, был приобретён в кредит.

Евгений Плющенко купил в кредит "гелендваген" за 30 миллионов рублей. Видео © SHOT

Ради "гелика", который так хотел сын Евгения Александр, более известный как Гном Гномыч, фигурист оформил займы под залог сразу в двух банках и на семь лет.

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Напомним, ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко приобрёл Mercedes-Benz V, стоимость которого составляет от 15 до 20 миллионов рублей. На него он также взял кредит на пять лет под 14% годовых.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / plushenkoofficial

Матвей Константинов
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