Плющенко осуществил 30-миллионную мечту Гном Гномыча, но есть нюанс длиною в семь лет

Евгений Плющенко приобрёл новый люксовый автомобиль — Mercedes-Benz G 63 AMG в новом цвете за более чем 30 миллионов рублей. Однако, по данным SHOT, внедорожник, как и немецкий микроавтобус, купленный ранее, был приобретён в кредит.

Евгений Плющенко купил в кредит "гелендваген" за 30 миллионов рублей. Видео © SHOT

Ради "гелика", который так хотел сын Евгения Александр, более известный как Гном Гномыч, фигурист оформил займы под залог сразу в двух банках и на семь лет.