Плющенко взял в кредит новый микроавтобус Mercedes-Benz, стоимость которого 15–20 млн рублей
SHOT: Плющенко взял в кредит микроавтобус Mercedes-Benz
Подорожание автомобилей в России нещадно бьёт и по знаменитостям. Как сообщает SHOT, двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко пришлось взять кредит, чтобы купить премиальную иномарку.
По информации телеграм-канала, выбор 40-летнего спортсмена пал на Mercedes-Benz V-класса, средняя стоимость которого составляет от 15 до 20 миллионов рублей. Этот микроавтобус он взял в кредит сроком на пять лет под 14% годовых. Кроме того, Плющенко пришлось оформлять авто в залог банку, поэтому, если фигурист не выплатит кредит, — машину заберут.
Машина, ради которой Плющенко пришлось взять кредит. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Лайф сообщал, что переживший ампутацию конечностей фигурист Роман Костомаров купил новый китайский кроссовер Exeed RX стоимостью пять миллионов рублей. Пока за рулём иномарки будет сидеть его жена Оксана Домнина, но сам 46-летний спортсмен не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет водить авто.
ТАСС / Гердо Владимир