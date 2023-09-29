Плющенко взял в кредит новый микроавтобус Mercedes-Benz, стоимость которого 15–20 млн рублей

Подорожание автомобилей в России нещадно бьёт и по знаменитостям. Как сообщает SHOT, двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко пришлось взять кредит, чтобы купить премиальную иномарку.

По информации телеграм-канала, выбор 40-летнего спортсмена пал на Mercedes-Benz V-класса, средняя стоимость которого составляет от 15 до 20 миллионов рублей. Этот микроавтобус он взял в кредит сроком на пять лет под 14% годовых. Кроме того, Плющенко пришлось оформлять авто в залог банку, поэтому, если фигурист не выплатит кредит, — машину заберут.

Машина, ради которой Плющенко пришлось взять кредит. Фото © Telegram / SHOT