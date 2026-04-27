Москву засыпало слоем снега в 12 сантиметров, побит 55-летний рекорд

В Москве выпало 12 сантиметров снега — это новый рекорд. Предыдущий держался 55 лет и составлял 10 сантиметров. Об этом написал синоптик Михаил Леус из центра «Фобос» в мессенджере «Макс».

