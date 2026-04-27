Москву засыпало слоем снега в 12 сантиметров, побит 55-летний рекорд
Неожиданный снегопад в Москве. Обложка © Life.ru
В Москве выпало 12 сантиметров снега — это новый рекорд. Предыдущий держался 55 лет и составлял 10 сантиметров. Об этом написал синоптик Михаил Леус из центра «Фобос» в мессенджере «Макс».
«К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял десять сантиметров и продержался 55 лет», — говорится в сообщении.
Напомним, что с утра в столице и области идёт сильный снегопад. Выпало уже больше половины месячной нормы. Снег ломает деревья и налипает на провода. Власти объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается усиление метели, гололёд, возможна даже сухая гроза. Многие парки закрыли для посещения. В Москве временно перестали сдавать в аренду электросамокаты, велосипеды и машины каршеринга с летней резиной. Горожан просят пользоваться метро и по возможности не садиться за руль, особенно тем, у кого не поменяна резина. В некоторых районах Подмосковья временно отключается свет, аварийные службы работают. Пригородные и дальние поезда ходят с задержками. Также сообщалось, что рейсы во Внуково и Жуковском задерживаются.
