За сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков

Москву накрыло затяжным ненастьем. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости», что за минувшие сутки на столицу вылилась половина месячной нормы осадков.

На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 мм. Примерно столько же — на Балчуге. В Бутово — 20 мм. В Тушино — 17 мм.

В Подмосковье цифры ещё внушительнее. Самый влажный населённый пункт — Михайловское. Там приборы показали 27 мм — это 79% от всей апрельской нормы.

А недавно Московскую область засыпало снегом. Осадки зафиксировали метеостанции региона. 27 апреля в столичном регионе также ожидаются обильные осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег, местами выпадет чистый снег.