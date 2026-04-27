Во Внуково задержали вылет 50 самолётов из-за обрушившегося на Москву снегопада

Внуково попал в снежный плен. Пресс-служба аэропорта сообщила о массовых задержках рейсов. Причина — резкое ухудшение погоды: сильный ливневой снег и видимость меньше одного километра.

Командиры судов, следуя правилам безопасности, принимают решение об ожидании улучшения метеоусловий. Пассажиры находятся в терминале.

По данным Telegram-канала Baza, за ночь из столицы не смогли вылететь более 50 самолётов. Ситуация остаётся напряжённой.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки на столицу вылилась половина месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 мм. Примерно столько же — на Балчуге. В Бутово — 20 мм. В Тушино — 17 мм.