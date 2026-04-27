Апрельский снегопад обрушился на Москву и вернул зиму — видео

В российской столице продолжается климатический коллапс. С ночи 27 апреля Москву и область засыпает снегом, и, судя по прогнозам, прекратится эта красота только к вечеру 28 апреля. Водители и пешеходы уже ощутили на себе все «прелести» внезапно вернувшейся зимы.

Снегопад в Москве 27 апреля. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала SHOT, за ночь на проезжей части и тротуарах успели образоваться небольшие сугробы, асфальт покрылся снежно-водяной кашей и опасной наледью. Припаркованные во дворах машины к утру превратились в белые сугробы, а коммунальщики фиксируют единичные обрывы проводов, не выдержавших тяжести липкого снега.

Но главная опасность пришла сверху. Из-за мокрого и тяжёлого снега в разных районах столицы начали падать деревья. В центре Москвы, на Краснопролетарской улице, крупное дерево рухнуло прямо на «Ладу». Водитель в этот момент находился внутри автомобиля. Ему невероятно повезло – мужчина остался жив, чудом не пострадав при ударе.

Не обошлось без падений и на других улицах. Телеграм-канал сообщает о происшествиях на Шоссе Энтузиастов, Ткацкой и Ташкентской улицах. К счастью, обошлось без жертв, но власти призывают горожан к предельной осторожности.

Ранее Life.ru писал, что МЧС экстренно предупредило москвичей о надвигающейся непогоде. Спасатели перевели силы в режим повышенной готовности. Жителей просят не парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями, а по возможности вовсе отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты, линии электропередачи и, конечно, держаться подальше от раскачивающихся деревьев.