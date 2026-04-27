Дочь актёра Михайлова из фильма «Любовь и голуби» объявила о разводе

24-летняя дочь актёра Александра Михайлова, известного по главной роли в фильме «Любовь и голуби», Мирослава сообщила о расставании с мужем. Пара прекратила отношения ещё в мае прошлого года, но публично девушка объявила об этом только сейчас. Михайлова подтвердила, что сменила статус, и теперь она свободна.

«История, длиною более чем в шесть лет, завершилась, и исключительно с огромной благодарностью я пошла дальше. Люди, пожалуйста, будьте счастливыми, это в наших силах», — написала девушка в своём блоге.

Знаменитый отец пока никак не прокомментировал перемены в личной жизни дочери. Известно, что девушка вышла замуж за своего одногруппника Анатолия Черникова в возрасте 22 лет — свадьба состоялась в августе 2024-го, а прожили вместе супруги чуть больше года.

