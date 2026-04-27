«Нужно было простить»: Ирина Круг пожалела о разводе с третьим мужем

Певица Ирина Круг спустя шесть лет после развода с бизнесменом Сергеем Белоусовым призналась: решение было эмоциональным. Об этом пишет «Звездач».

«Нужно было найти какие-то пути, где-то простить. Поспешила из-за своих эмоций, потому что я овен», — поделилась она.

Хотя брак расторгнут, пара по-прежнему общается. И, судя по настрою артистки, старые чувства не угасли до конца.

На недавний юбилей экс-супруг преподнёс Ирине Круг дорогие серьги. Певица считает, что такой жест выходит за рамки обычной дружбы, и не исключает, что их история может получить продолжение.

Ирина Круг (урождённая Глазко) была замужем три раза: первый ранний брак распался из-за наркозависимости мужа, оставив ей дочь Марину; второй, с шансонье Михаилом Кругом (2001 год), стал для неё главной любовью — у них родился сын Александр, но через несколько недель Михаила убили; третий брак с бизнесменом Сергеем Белоусовым продлился около 14 лет, в нём родился сын Андрей, но в итоге пара развелась, сохранив тёплые отношения.

