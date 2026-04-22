22 апреля, 07:44

«Страсти утихнут»: Бероев высказался о разводе Алфёровой после 25 лет брака

Егор Бероев взял на себя ответственность за развод с Ксенией Алфёровой

Егор Бероев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Егор Бероев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский актёр Егор Бероев дал первое интервью о личном. Он поговорил с телеканалом «Москва 24» и впервые рассказал о разводе с Ксенией Алферовой. Артист признался — расставание всегда даётся тяжело. Он также взял на себя ответственность за разрыв отношений.

«Так в жизни бывает: люди разводятся, ну не договорились, по-разному видят вещи какие-то», — сказал Бероев изданию «Москва 24».

Бероев добавил, что человеческие отношения сохранить не удалось. Он надеется, что со временем страсти утихнут. Тогда они с Алферовой смогут снова работать вместе.

Бероев покинул фонд Алфёровой после развода и потерял на бизнесе 1,3 млн рублей

Ранее Алфёрова официально подтвердила расставание с супругом. Пара прожила в браке 25 лет. Актриса сказала — её сердце теперь свободно. После этого Егор Бероев заключил новый брак. Он тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая скрывала свадьбу.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Лия Мурадьян
