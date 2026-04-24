Развод, о котором молчали три года: Миронова скрывала расставание с молодым мужем, а теперь он судится с ней из-за сына
Мария Миронова тайно развелась с молодым мужем и не даёт ему видеться с сыном
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Мария Миронова рассталась с супругом Андреем Сорокой ещё три года назад, однако информация об этом появилась в СМИ только сейчас. Все данные, как отмечается, находились в открытом доступе. Об этом рассказала журналистка Алёна Мартынова в своём Telegram-канале «Светский хроник».
После расставания между бывшими начался новый этап разбирательств. Сорока обратился в суд с требованием разрешить ему видеться с ребёнком. По имеющейся информации, разрыв сопровождался конфликтами. Это могло повлиять на дальнейшие отношения между экс-супругами.
История пары привлекала внимание ещё во время их отношений. Тогда актриса неожиданно сообщила о беременности, что вызвало широкий резонанс. Позже вокруг личной жизни артистки появлялись различные публикации, часть из которых сопровождалась спорами и судебными разбирательствами. Кроме того, Сорока младше актрисы на 18 лет. Сейчас ему 34 года, а Мироновой — 52.
На данный момент ситуация между бывшими остаётся напряжённой. Окончательное решение по вопросу общения с ребёнком примет суд.
