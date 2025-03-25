Актриса Мария Миронова поддержала сестру на похоронах Ларисы Голубкиной
Актриса Мария Миронова посетила церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трёх Горах в Москве. Дочь Андрея Миронова принесла на похороны своей мачехи букет жёлтых роз, передаёт корреспондент Life.ru.
Мария Миронова посетила церемонию прощания с Ларисой Голубкиной. Видео © Life.ru
Миронова на похоронах утешала Марию Голубкину, они являются сёстрами по отцу. Женщины близко общаются, поэтому Миронова пришла в церковь, чтобы поддержать близкого человека. Голубкина стойко держалась на отпевании матери. Но в какой-то момент она подозвала к себе сестру, чтобы та была рядом.
Напомним, что актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» жила с раком крови третьей стадии. 25 марта в храме святителя Николая на Трех Горах состоялась церемония прощания с Голубкиной. На траурном мероприятии присутствовали телеведущий Андрей Малахов, Александр и Екатерина Стриженовы, искусствовед Наталья Соплова.
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