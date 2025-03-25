Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 11:51

Актриса Мария Миронова поддержала сестру на похоронах Ларисы Голубкиной

Актриса Мария Миронова посетила церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в Храме святителя Николая на Трёх Горах в Москве. Дочь Андрея Миронова принесла на похороны своей мачехи букет жёлтых роз, передаёт корреспондент Life.ru.

Мария Миронова посетила церемонию прощания с Ларисой Голубкиной. Видео © Life.ru

Миронова на похоронах утешала Марию Голубкину, они являются сёстрами по отцу. Женщины близко общаются, поэтому Миронова пришла в церковь, чтобы поддержать близкого человека. Голубкина стойко держалась на отпевании матери. Но в какой-то момент она подозвала к себе сестру, чтобы та была рядом.

Путин отметил талант и удивительное обаяние актрисы Голубкиной
Путин отметил талант и удивительное обаяние актрисы Голубкиной

Напомним, что актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» жила с раком крови третьей стадии. 25 марта в храме святителя Николая на Трех Горах состоялась церемония прощания с Голубкиной. На траурном мероприятии присутствовали телеведущий Андрей Малахов, Александр и Екатерина Стриженовы, искусствовед Наталья Соплова.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Мария Миронова
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar