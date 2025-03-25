В Москве прошла церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной

В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Мероприятие состоялось в храме святителя Николая на Трех Горах. Об этом сообщает корреспондент Life.ru

Перед входом в обитель разместили портрет артистки и деревянный крест с табличкой. На церемонии присутствовали телеведущий Андрей Малахов, Александр и Екатерина Стриженовы, искусствовед Наталья Соплова и другие деятели культуры.

Напомним, актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» жила с раком крови третьей стадии. Похоронят кинозвезду на Троекуровском кладбище, так как на Ваганьковском, где покоится её муж Андрей Миронов, нет возможности найти место.