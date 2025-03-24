Путин отметил талант и удивительное обаяние актрисы Голубкиной
Путин выразил соболезнования семье актрисы Ларисы Голубкиной
Лариса Голубкина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по случаю смерти актрисы Ларисы Голубкиной, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Он назвал кинозвезду необычайно талантливой, открывшей новые яркие страницы отечественного кинематографа.
«Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь», — отметил глава государства.
Напомним, актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии. Отпевание пройдёт 25 марта в столичном храме святителя Николая на Трёх Горах. Похоронят кинозвезду на Троекуровском кладбище, так как на Ваганьковском, где покоится её муж Андрей Миронов, нет возможности выделить место.