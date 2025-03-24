Путин отметил талант и удивительное обаяние актрисы Голубкиной

«Ушла из жизни замечательная актриса, с именем и творчеством которой связаны яркие, незабываемые страницы отечественного театра и кинематографа. Талант, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь», — отметил глава государства.

Напомним, актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии. Отпевание пройдёт 25 марта в столичном храме святителя Николая на Трёх Горах. Похоронят кинозвезду на Троекуровском кладбище, так как на Ваганьковском, где покоится её муж Андрей Миронов, нет возможности выделить место.