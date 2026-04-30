30 апреля, 14:34

Расшифровавший геном человека учёный Крейг Вентер умер в 79 лет

Обложка © Wikipedia / Article by Liza Gross

Американский учёный Крейг Вентер скончался в возрасте 79 лет. Он был одним из ключевых исследователей, участвовавших в расшифровке человеческого генома. Об этом рассказали на сайте его института.

Научная деятельность Вентера сыграла важную роль в развитии современной биологии, особенно в области анализа генетических данных. Его команда одной из первых создала синтетическую бактериальную клетку, функционирующую на основе искусственно собранного генома.

Работы учёного значительно ускорили исследования в области генетики и повлияли на развитие биотехнологий. Причина смерти учёного не уточняется, но известно, что долгое время он боролся с раком.

Автор «Экономической летописи России» Кротов умер в 71 год из-за болезни сердца
Ранее Life.ru сообщал о смерти актрисы Натальи Мироновой. Ей было 55 лет. По информации семьи, причиной смерти стал отрыв тромба.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
