Умер серебряный призёр Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев
Евгений Дулеев. Обложка © Telegram / Федерация гребного спорта России
Федерация гребного спорта России сообщила о смерти олимпийского призёра Евгения Васильевича Дулеева. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 70 лет.
Дулеев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале в 1976 году. Он выступал в составе парной четвёрки без рулевого. На домашних Играх 1980 года в Москве гребец занял пятое место в парной двойке. Кроме того, Дулеев дважды становился бронзовым призёром чемпионатов мира.
Ранее на 95‑м году жизни скончалась фигуристка Майя Беленькая. Её учеником был Алексей Мишин, ныне прославленный тренер.
