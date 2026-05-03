2 мая, 21:20

Умер серебряный призёр Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

Евгений Дулеев. Обложка © Telegram / Федерация гребного спорта России

Федерация гребного спорта России сообщила о смерти олимпийского призёра Евгения Васильевича Дулеева. Спортсмен ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

Дулеев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале в 1976 году. Он выступал в составе парной четвёрки без рулевого. На домашних Играх 1980 года в Москве гребец занял пятое место в парной двойке. Кроме того, Дулеев дважды становился бронзовым призёром чемпионатов мира.

Ранее на 95‑м году жизни скончалась фигуристка Майя Беленькая. Её учеником был Алексей Мишин, ныне прославленный тренер.

Артём Гапоненко
