Умер серебряный призёр Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

Дулеев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Монреале в 1976 году. Он выступал в составе парной четвёрки без рулевого. На домашних Играх 1980 года в Москве гребец занял пятое место в парной двойке. Кроме того, Дулеев дважды становился бронзовым призёром чемпионатов мира.