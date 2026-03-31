Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

На 51-м году жизни скоропостижно скончался Эдуард Александрович Кокшаров — легендарный российский гандболист, олимпийский чемпион 2000 года в составе сборной России и главный тренер белорусского клуба БГК «Мешков Брест». Трагическую новость сообщила пресс-служба клуба.

Эдуард Кокшаров родился 4 ноября 1975 года в Краснодаре. Он выступал на позиции левого крайнего, долгое время был капитаном национальной команды России и одним из самых ярких игроков своего поколения. Главные достижения как игрока: Олимпийский чемпион — Сидней-2000, бронзовый призёр Олимпийских игр — Афины-2004, чемпион мира 1997 года, серебряный призёр чемпионата мира 1999 года.

После завершения игровой карьеры Кокшаров успешно работал тренером. В последние годы он возглавлял мужскую сборную России, а с 2021 года был главным тренером одного из сильнейших клубов Восточной Европы — «Мешков Брест».

Федерация гандбола России, клубы и коллеги уже выражают соболезнования семье и близким Эдуарда Кокшарова. Подробности о причинах смерти и дате прощания пока не сообщаются.

