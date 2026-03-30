17-летний футболист умер после остановки сердца. Теперь его семья требует изменить правила

Семья 17-летнего английского футболиста Адама Анкерса, умершего после остановки сердца во время матча, призвала футбольные власти пересмотреть правила безопасности в любительском и молодёжном футболе. Об этом сообщило издание The Athletic.

Юноша потерял сознание в январе 2024 года во время игры за юношескую команду «Уиком Уондерерс». Как рассказали его родители, у него была невыявленная генетическая болезнь сердца — аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка. На слушаниях по делу коронер заявил, что в день трагедии была упущена возможность спасти подростка. По данным расследования, диспетчер экстренной службы не распознал признаки внезапной остановки сердца, а находившимся рядом людям не рекомендовали сразу использовать дефибриллятор и начинать сердечно-лёгочную реанимацию.

Семья Анкерса считает, что футбол и спорт в целом должны делать больше для предотвращения таких случаев. Родители настаивают на более широком кардиоскрининге для молодых игроков, обязательном обучении тренеров и судей действиям при внезапной остановке сердца, а также на возвращении очного формата таких курсов.

Отдельное беспокойство у них вызвало то, что на матчах вне профессионального уровня наличие полного обучения по внезапной остановке сердца для арбитров и тренеров не является обязательным. Именно на это, как отмечается в материале, обратил внимание и коронер. В Англии ежегодно фиксируются сотни внезапных смертей молодых людей из-за наследственных заболеваний сердца. На этом фоне родители погибшего подростка надеются, что его история заставит футбольные власти изменить правила и сделает спорт безопаснее для других семей.

Ранее футболист молодёжной команды колумбийского клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон скончался в возрасте 18 лет. Трагедия произошла во время матча молодёжного первенства Колумбии. Игрок внезапно потерял сознание прямо на поле.