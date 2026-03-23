В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариоса» Сантьяго Кастрильон

Футболист молодёжной команды колумбийского клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл накануне, 21 марта, во время матча молодёжного первенства Колумбии. Игрок потерял сознание прямо на поле. Его экстренно доставили в медицинское учреждение и поместили в отделение интенсивной терапии. Несмотря на все усилия врачей, спасти юношу не удалось.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким», — говорится в заявлении клуба.

Сантьяго Кастрильон выступал за молодёжный состав «Мильонариоса» и несколько раз попадал в заявку основной команды, но дебютировать за неё не успел. Причины произошедшего пока не раскрываются.

