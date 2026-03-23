Экс-премьер Франции Лионель Жоспен умер на 89-м году жизни

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен, занимавший пост главы правительства с 1997 по 2002 год, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Жоспен возглавлял правительство Франции в период президентства Жака Ширака и представлял Социалистическую партию. Его политическая деятельность пришлась на длительный этап участия в управлении страной и европейских институтах. До назначения премьер-министром он занимал различные государственные посты. После окончания Национальной школы администрации работал в экономическом отделе Министерства иностранных дел Франции, а также занимал должности в системе внешнеполитического ведомства.

В дальнейшем Жоспен был избран депутатом Национального собрания, представлял Францию в Европарламенте и занимал министерские посты, включая сферу образования, молодёжи и спорта. После завершения работы на посту главы правительства он продолжил деятельность в государственных структурах, став членом Конституционного совета Франции.

Ранее сообщалось, что в США на 82-м году жизни умер бывший директор Федерального бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Причина ухода из жизни не уточняется, однако известно, что в течение многих лет он страдал болезнью Паркинсона.