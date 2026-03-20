Умер Чак Норрис: причины смерти, биография и лучшие фильмы легендарного актёра Оглавление Умер Чак Норрис: что случилось с легендарным актёром Чем запомнился Чак Норрис: от чемпиона по карате до легенды экрана Личная жизнь Чака Норриса: две жены и пять детей Реакция на смерть Чака Норриса Лучшие фильмы с Чаком Норрисом: что пересмотреть в память о легенде 19 марта 2026 года скончался легендарный актёр Чак Норрис. Причина смерти, биография, семья, лучшие фильмы («Крутой Уокер», «Путь дракона»). Что известно о госпитализации на Гавайях. 20 марта, 17:43

20 марта 2026 года пришла новость, которую многие отказывались принимать: Чака Норриса больше нет. Актёр, мастер боевых искусств, интернет-мем и просто крепкий мужик с железным прессом накануне скончался на Гавайях. Ему было 86 лет. Семья подтвердила смерть, попросив оставить детали при себе. Рассказываем, что известно о последних днях, карьере и о том, почему этого человека запомнят не только по «Крутому Уокеру».

Умер Чак Норрис: что случилось с легендарным актёром

Смерть наступила утром 19 марта. За девять дней до этого, 10 марта, он отпраздновал 86-летие — выложил видео с тренировки и написал: «Сегодня мне 86! Ничто так не помогает чувствовать себя молодым, как тренировка в солнечный день».

Накануне госпитализации, 18 марта, с ним общался близкий друг. По словам источника TMZ, Норрис был в приподнятом настроении, шутил, строил планы. А на следующий день — экстренная госпитализация на острове Кауаи. Ему стало плохо во время тренировки, но точную причину семья решила не разглашать.

В официальном заявлении родные написали коротко: «С глубокой скорбью сообщаем о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Он был окружён семьёй и обрёл покой».

Чем запомнился Чак Норрис: от чемпиона по карате до легенды экрана

Он родился 10 марта 1940 года в Оклахоме, в семье, где денег вечно не хватало. После школы — армия, там и начал заниматься карате. Потом были чемпионаты, титулы, собственная сеть школ. В 1968-м стал чемпионом мира по карате в полутяжёлом весе.

В кино его привёл Стив Маккуин — клиент по тренировкам. Познакомил с Брюсом Ли, и в 1972-м вышел «Путь дракона». Там Норрис сыграл злодея Колта, а финальная драка в Колизее до сих пор считается эталоном. Снимали почти тайком: власти Италии запретили съёмки, группа втихую установила камеры ночью, успели отснять немного — остальное доделывали в павильоне.

Фото © Кадр из фильма «Путь дракона», режиссёр Брюс Ли, сценарист Брюс Ли / Kinopoisk

В 34 года Норрис пошёл в театральную школу — стал самым возрастным студентом. И правильно сделал: 80-е стали его временем. «Одинокий волк Маккуэйд», «Без вести пропавшие», «Кодекс молчания», «Отряд «Дельта» — эти боевики сделали его звездой.

В 1993-м стартовал «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Восемь сезонов, больше 200 серий. Рейнджер Уокер засел в сознании зрителей так крепко, что Норриса до сих пор ассоциируют с этим персонажем. В 1989-м у него появилась звезда на Аллее славы, в 2010-м он стал почётным техасским рейнджером — это большая честь.

В последние годы он почти не снимался. Причина была семейная: у жены Джины после лечения ревматоидного артрита начались серьёзные проблемы со здоровьем и Норрис решил полностью посвятить себя уходу за ней.

Личная жизнь Чака Норриса: две жены и пять детей

С женщинами у Чака Норриса всё сложилось ровно, но по-разному.

Первая жена — Дайанн Холечек. Они учились в одной школе в Торрансе, Калифорния. Чак, тогда ещё просто Карлос, влюбился в неё в 16 лет, а в 19 — женился. Дайанн была его опорой, пока он служил в армии, открывал школы карате и пробивался в кино. Вместе прожили 30 лет — для Голливуда это вечность. У них родились двое сыновей: Майк (1962) и Эрик (1964). Майк пошёл по стопам отца — снимался в «Крутом Уокере» и других боевиках, работал каскадёром. Эрик выбрал автогонки, но тоже не чурался кино — делал трюки в отцовских проектах.

Фото © ТАСС / IMAGO / Ralph Dominguez / MediaPunch

В 1989-м они развелись. Никаких скандалов, дележей имущества и срачей в прессе. Просто поняли, что их дороги разошлись. Чак потом говорил, что они с Дайанн навсегда остались друзьями и главными людьми для сыновей.

Вторая жена — Джина О’Келли. Познакомились на съёмках «Крутого Уокера» в 1993 году. Джина играла эпизодическую роль — подругу героини Шейлы. Разница в возрасте была приличная (23 года), но Чак, по его словам, «понял, что это она», сразу, как увидел. Поженились в 1998-м, а через три года, когда Норрису был уже 61 год, у них родились близнецы — Дэнили и Дакота. Да-да, в 61 — он всегда любил говорить, что возраст ему не указ.

Фото © ТАСС / Rudi Gigler via www.imago-images.de

Джина тяжело болела ревматоидным артритом, и Норрис ради неё в 2010-х практически ушёл из кино, чтобы быть рядом. Говорил: «Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Джине. Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше». Это не было громкими заявлениями для прессы — он реально перестал сниматься и появлялся только на редких мероприятиях.

Дети. Всего у Чака Норриса пятеро детей и 13 внуков. Старшие сыновья давно живут своей жизнью, но с отцом всегда были близки. А близнецы пошли по его стопам в боевых искусствах: Дакота — пятикратный чемпион UFAF, имеет чёрный пояс пятой степени по системе боевых искусств отца (это называется «чункундо», стиль, который Норрис разработал сам). Дэнили тоже получила чёрный пояс пятой степени. Оба с детства тренировались под руководством отца — и на тренировках Чак был строг, без скидок на родство.

Сам Норрис часто повторял: «Моя семья — это моя жизнь. Никакой успех в мире не поможет, если в доме что-то не так». И судя по тому, как его родные держались вместе и как трогательно они написали прощальное сообщение, эти слова не были пустым звуком.

Реакция на смерть Чака Норриса

Семья попросила не копаться в деталях и уважать приватность. В заявлении назвала его «преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи». «Он прожил жизнь с верой, целеустремлённостью и непоколебимой преданностью тем, кого любил. Своей работой, дисциплиной и добротой он вдохновлял миллионы по всему миру».

Поклонники в соцсетях начали прощаться по-своему. Кто-то вспоминал фильмы, кто-то — мемы про «Факты о Чаке Норрисе», которые много лет гуляли по Интернету. Один из пользователей написал: «Я всегда думал, что Чак такой же несокрушимый, как Уокер. Так грустно…»

Если хотите проститься с Норрисом по-человечески, вот пять картин, которые стоит посмотреть.

«Путь дракона» (1972). С него всё началось. Брюс Ли, Чак Норрис, Колизей, драка без каскадёров. Классика, которую не состарить.

«Одинокий волк Маккуэйд» (1983). Здесь Норрис впервые сыграл техасского рейнджера — образ, который потом отшлифует в сериале. Крутой коп против целой банды.

«Кодекс молчания» (1985). Мрачный детектив о коррупции в полиции. Для боевика довольно жёсткий сюжет, плюс много рукопашки.

«Отряд «Дельта» (1986). Классика про спецназ, который спасает заложников. Один из самых кассовых фильмов Норриса.

Фото © Кадр из фильма «Отряд «Дельта», режиссёр Менахем Голан, сценаристы Джеймс Брунер, Менахем Голан / Kinopoisk

«Крутой Уокер» (1993–2001). Сериал, который шёл восемь лет. Больше 200 серий. Если никогда не смотрели, достаточно пары первых эпизодов, чтобы понять, почему полстраны сидело у экранов каждую неделю.

Чак Норрис ушёл спокойно, дома, с семьёй. Прожил 86 лет. Сделал карьеру в спорте, в кино, на телевидении и даже в Интернете. Оставил после себя не только фильмы, но и десятки тысяч учеников по системе собственного боевого искусства. И, конечно, память о человеке, который тренировался в день рождения, а за день до смерти шутил с друзьями. Крепкий орешек — далеко не только про Брюса Уиллиса.

Авторы Андрей Соколов