Умер экс-директор ФБР Мюллер, расследовавший «вмешательство РФ» в выборы США

В США на 82-м году жизни скончался бывший директор Федерального бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер. Мюллер ушёл из жизни 20 марта. Причина смерти пока не уточняется, однако известно, что на протяжении многих лет он страдал от болезни Паркинсона. О его смерти сообщил американский телеканал MS Now.

Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 годы. В 2017-м был назначен специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Его итоговый доклад, опубликованный Минюстом США в апреле 2019-го, не выявил сговора между избранным президентом Дональдом Трампом и российскими официальными лицами.

Трамп, вновь ставший президентом в 2025 году, неоднократно отвергал подозрения в неправомерных контактах с Москвой. Российская сторона также называла беспочвенными обвинения в попытках повлиять на американский избирательный процесс.

