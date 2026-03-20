Умер Чак Норрис

Актёр Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщает TMZ.

«С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружён своей семьёй и обрёл покой», — цитирует издание заявление семьи.

Буквально пару дней назад Чак Норрис был госпитализирован на Гавайях. Это произошло после тренировки. 86-летний артист находился на острове, тренировался и разговаривал по телефону с другом. Он был в хорошем настроении и даже шутил. Однако вскоре ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в США. Он получил известность после исполнения главных ролей в боевиках родного брата Аарона Норриса, а также по роли Корделла Уокера в телесериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Норрис — признанный мастер боевых искусств: имел чёрный пояс и третий дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой дан по тхэквондо, десятый дан по Сито-рю карате-до, десятый дан по Тансудо.