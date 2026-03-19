86-летний Чак Норрис попал в больницу после тренировки на Гавайях

Американский актёр Чак Норрис госпитализирован на Гавайях. Это произошло после тренировки и разговора со знакомым. Об этом сообщает TMZ.

По данным источников, 86-летний артист в среду находился на острове, тренировался и разговаривал по телефону с другом. Он был в хорошем настроении и даже шутил. Однако вскоре ему потребовалась срочная медицинская помощь. Причины произошедшего пока не раскрываются.

