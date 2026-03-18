Волочкова рассказала, что операция в Германии спасла её от инвалидности

Анастасия Волочкова сообщила, что могла остаться инвалидом без операции на ногу. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Балерина уточнила, что решение об операции приняли в срочном порядке. Она выехала в Германию сразу после получения визы и прошла лечение. По её словам, врачи настаивали на хирургическом вмешательстве, так как состояние ноги ухудшалось.

«Я такая счастливая, что мне недавно сделали операцию в Германии. Мне визу не давали, понимаете? В посольстве дали за один день до моего вылета, зная, что если бы я не сделала эту операцию, могла бы остаться инвалидом. В итоге получилось», — рассказала балерина.

Волочкова добавила, что операция прошла успешно. После неё она постепенно возвращается к рабочему графику.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова полностью вернуться к танцам пока не может из-за сохраняющейся гематомы и процесса заживления шва. В феврале ей провели эндопротезирование в Германии из-за износа хрящевой ткани. После возвращения в Россию артистка рано возобновила тренировки, что привело к расхождению швов и необходимости повторного вмешательства. В настоящее время она следует рекомендациям врачей и выходит на сцену без танцевальных номеров, чтобы не нагружать организм.