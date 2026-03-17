Волочкова высказалась об отмене выступлений балерины Захаровой в Риме

Анастасия Волочкова прокомментировала отмену выступлений Светланы Захаровой в Риме. Об этом она сообщила РИА «Новости». По словам балерины, отмена связана с отношением к российским артистам и уровнем их подготовки. Она заявила, что высокий профессионализм вызывает опасения у зарубежной аудитории и усиливает конкуренцию. Волочкова также отметила, что русская балетная школа традиционно воспринимается как сильная.

«Я могу сказать одно: русские артисты балета, драматического искусства, спортсмены составляют угрозу для всего мира, потому что они обладают высоким уровнем профессионализма. Я могу про Светлану Захарову сказать, что она замечательная и признанная во всём мире балерина», — отметила Волочкова.

Балерина добавила, что сама выступала на мировых сценах и сталкивалась с подобным отношением. По её словам, высокий уровень российских артистов формирует жёсткую конкуренцию. Она также считает, что за рубежом к россиянам могут относиться с настороженностью.

Волочкова подчеркнула, что артистам необходимо продолжать работу, несмотря на ограничения. Она призвала не останавливаться и сохранять профессиональную позицию.

Напомним, организаторы гала-концерта Les Etoiles в Риме отозвали приглашение Светланы Захаровой. Они заявили, что получили многочисленные обращения от различных институций. По их словам, мероприятие могло быть неправильно понято в текущей международной ситуации. Организаторы подчеркнули, что решительно выступают против дискриминации по национальному признаку, но, вопреки прежним заявлениям, российская балерина не примет участия в гала-вечере.