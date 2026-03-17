В Риме отменили участие примы Большого театра Светланы Захаровой в гала-концерте Les Etoiles

Гала-концерт мировых звёзд балета Les Etoiles, запланированный на 20 и 21 марта в столице Италии, исключил из программы выступления народной артистки России, примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление организаторов.

В сообщении организаторов подчёркивается, что Захарова не подпадает под санкции Евросоюза и была приглашена, поскольку искусство способно объединять людей вне зависимости от их национальности. Однако в последние дни организаторы получили «искренние болезненные обращения» от различных институций, которые напомнили о «символической ответственности культурных учреждений» в текущей международной ситуации.

«Когда культурное мероприятие рискует быть неправильно понятым или использованным, мост, который искусство с таким трудом стремится построить, рискует обрушиться», — пояснили организаторы.

В итоге приглашение Захаровой было отозвано. Организаторы подчеркнули, что решительно выступают против дискриминации по национальному признаку, но, вопреки прежним заявлениям, российская балерина не примет участия в гала-вечере.

Сама Захарова в беседе с «Известиями» рассказала, что организаторы столкнулись с «беспрецедентным внешним и внутренним давлением» и не смогли ему противостоять. Она также отметила, что в Европе продолжается политика отмены русской культуры.

Это уже не первая отмена выступлений балерины в Италии — в январе концерты Захаровой не состоялись во Флоренции после обращения посольства Украины. Она должна была выйти на сцену музыкального театра Teatro del Maggio Musicale 20 и 21 января. Артистка готовила свой авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев».