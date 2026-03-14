14 марта, 11:56

Общественники отменяют концерты рэпера Lida из-за «женского имени»

Рэпер Lida.

Концерты рэпера Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) отменяют в российских городах после жалоб правых общественников. Об этом пишет Baza.

Активисты считают, что псевдоним указывает на позиционирование артиста как женщины, и обвиняют его в пропаганде педофилии и инцеста. Сейчас музыкант проводит тур «No Drugs», охватывающий 100 городов. Однако выступления в Екатеринбурге и Саранске не состоялись. Местные активисты писали жалобы в прокуратуру, после чего концерты отменили. Следующие цели — Самара и Тольятти.

Сам Lida на сцене исполняет цензурные версии треков, старые провокационные песни удалил и неоднократно извинялся за них. Вход на концерты строго 16+. Слушатели отмечают, что путаница возникла из-за неверного толкования псевдонима — артист не позиционирует себя как женщину. Упоминания педофилии и инцеста были лишь в одной «старой шуточной песне», которую рэпер также удалил и принёс извинения.

Ранее Life.ru рассказывал, что рэпер Элджей (Алексей Узенюк) пытается возродить карьеру в России после возвращения из Европы. По нашим данным, за первый за долгое время сольный концерт в Москве артист может заработать не менее 120 миллионов рублей — билеты на него продаются по цене до 13 тысяч.

