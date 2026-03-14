Группа «Каспийский груз» оставила фанатов в Европе без концертов и денег

Фанаты группы «Каспийский груз» в Европе остались без билетов и денег после внезапной отмены концертов в Лимассоле и Лондоне. Поклонники жалуются, что рэперы не извинились и не объяснили ситуацию. Об этом стало известно SHOT.

11 марта в Лимассоле должно было состояться выступление группы, но за два часа до старта зрителям начали приходить уведомления о переносе. Многие письма они просто не заметили, часть ушла в спам, а некоторые так и не получили информацию. Стоимость билетов доходила до 6 000 рублей.

Аналогичная ситуация произошла 12 марта в Лондоне. В день концерта рэперы публиковали сторис из Нидерландов, рекламируя билетные продажи на шоу в Амстердаме, вместо того чтобы выйти на сцену в английском клубе. Поклонники обрушились на соцсети артистов с жалобами, но музыканты не ответили на комментарии, не извинились и не предоставили объяснений.

