Дочь Марии Шукшиной попала в больницу после жима штанги в 115 кг

36-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной оказалась в больнице после участия в соревнованиях по тяжёлой атлетике. Девушка сообщила тревожную новость в личном блоге. Накануне она участвовала в турнире по жиму штанги и выполнила норматив мастера спорта, подняв вес 115 килограммов.

«Пожала 115 кг. Шла к сегодняшним соревнованиям без малого шесть лет. Шесть лет поиска своего тренера, шесть лет не пропускала тренировки по жиму. Я мастер спорта», — написала она.

Однако триумф обернулся проблемами: ровно за неделю до старта Анне установили зубной имплант, который не прижился из-за экстремальных нагрузок.

«Он не прижился или что-то с ним пошло не так. В итоге сильный отёк лица. Так что прямо с помоста я поехала на госпитализацию», — поделилась спортсменка.

