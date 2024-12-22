В Петербурге нашли труп экс-невестки Марии Шукшиной, вокруг лежали шприцы

В Санкт-Петербурге обнаружили тело бывшей невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер. Рядом с ней был обнаружен шприц и трубка для употребления курительных смесей. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Девушка прославилась в 2017 году после передачи Андрея Малахова, где заявила, что находится на последнем месяце беременности от Макара Касаткина — сына Марии Шукшиной. После рождения был проведён ДНК-тест и семья признала внука. Позже звёздная бабушка заявила, что Фрейя обратилась к ним лично и попросила принять чадо. В итоге ребёнка забрали на воспитание.

На момент гибели Зильбер было 26 лет. Вместе с ней в квартире было найдено тело мужчины и ещё одна девушка в тяжёлом состоянии с опиумным отравлением со следами метадона в крови. Сейчас устанавливают точные причины смерти.