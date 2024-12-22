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22 декабря, 12:55

В Петербурге нашли труп экс-невестки Марии Шукшиной, вокруг лежали шприцы

В Санкт-Петербурге обнаружили труп экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер

Фрейя Зильбер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / freya_zilber

Фрейя Зильбер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / freya_zilber

В Санкт-Петербурге обнаружили тело бывшей невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер. Рядом с ней был обнаружен шприц и трубка для употребления курительных смесей. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Девушка прославилась в 2017 году после передачи Андрея Малахова, где заявила, что находится на последнем месяце беременности от Макара Касаткина — сына Марии Шукшиной. После рождения был проведён ДНК-тест и семья признала внука. Позже звёздная бабушка заявила, что Фрейя обратилась к ним лично и попросила принять чадо. В итоге ребёнка забрали на воспитание.

На момент гибели Зильбер было 26 лет. Вместе с ней в квартире было найдено тело мужчины и ещё одна девушка в тяжёлом состоянии с опиумным отравлением со следами метадона в крови. Сейчас устанавливают точные причины смерти.

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Недавно в подвале одного из жилых домов Невского района Санкт-Петербурга было обнаружено тело женщины. По данным правоохранителей, расправу учинил сожитель погибшей, который сам сознался в преступлении. Он упаковал труп в чемодан и прикопал.

Николай Рюмин
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