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21 декабря, 22:11

В Петербурге иностранец расправился над сожительницей и упаковал её тело в чемодан

СК РФ: В Петербурге мужчина убил сожительницу и упаковал её тело в чемодан

В подвале одного из жилых домов Невского района Санкт-Петербурга было найдено тело женщины, сообщила пресс-служба Следкома РФ по Северной столице. По данным ведомства, расправу учинил сожитель погибшей, который сам сознался в преступлении.

Явку с повинной оформил гражданин Узбекистана. Мужчина сообщил о преступлении лишь по возвращении на родину. По словам злоумышленника, он убил соотечественницу ещё 9 декабря, после чего спрятал останки и спешно покинул Россию.

«Следователем в ходе осмотра места происшествия — подвала дома на улице Ольги Берггольц — был обнаружен закопанный в грунте чемодан, из которого было извлечено тело женщины с признаками насильственной смерти», — сообщают в СК.

Следственные органы начали уголовное производство по статье «Убийство». Мотивы злоумышленника выясняются.

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Тимур Хингеев
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