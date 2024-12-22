В Петербурге иностранец расправился над сожительницей и упаковал её тело в чемодан
СК РФ: В Петербурге мужчина убил сожительницу и упаковал её тело в чемодан
В подвале одного из жилых домов Невского района Санкт-Петербурга было найдено тело женщины, сообщила пресс-служба Следкома РФ по Северной столице. По данным ведомства, расправу учинил сожитель погибшей, который сам сознался в преступлении.
Явку с повинной оформил гражданин Узбекистана. Мужчина сообщил о преступлении лишь по возвращении на родину. По словам злоумышленника, он убил соотечественницу ещё 9 декабря, после чего спрятал останки и спешно покинул Россию.
«Следователем в ходе осмотра места происшествия — подвала дома на улице Ольги Берггольц — был обнаружен закопанный в грунте чемодан, из которого было извлечено тело женщины с признаками насильственной смерти», — сообщают в СК.
Следственные органы начали уголовное производство по статье «Убийство». Мотивы злоумышленника выясняются.
Ранее в Нижнем Тагиле пьяный 21-летний мужчина зарезал многодетную мать за просьбу убавить звук. Местные жители сообщают, что у молодого человека уже были проблемы с законом.
Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу