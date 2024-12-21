Таскал за лапы и ударил об дверь: В Уфе неадекват жестоко избил свою собаку у подъезда

В Уфе местный житель таскал свою собаку за лапы, бил её руками, а после ударил несчастное животное об дверь подъезда. Страшные кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал Mash Batash.

Уфимец избил свою собаку. Видео © Telegram / Mash Batash

По данным телеграм-канала, местные жители неоднократно обращались в полицию, но дверь правоохранителям так никто и не открыл. Мужчина, о котором идёт речь, арендует квартиру вместе со своей девушкой, и с тех пор, как пара завела щенка, соседи регулярно слышат жалобный скулёж животного и женские крики.