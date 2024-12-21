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21 декабря, 15:38

Таскал за лапы и ударил об дверь: В Уфе неадекват жестоко избил свою собаку у подъезда

Mash Batash: Уфимец избил собаку у подъезда и попал на камеры видеонаблюдения

В Уфе местный житель таскал свою собаку за лапы, бил её руками, а после ударил несчастное животное об дверь подъезда. Страшные кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал Mash Batash.

Уфимец избил свою собаку. Видео © Telegram / Mash Batash

По данным телеграм-канала, местные жители неоднократно обращались в полицию, но дверь правоохранителям так никто и не открыл. Мужчина, о котором идёт речь, арендует квартиру вместе со своей девушкой, и с тех пор, как пара завела щенка, соседи регулярно слышат жалобный скулёж животного и женские крики.

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Ранее в Москве кубинец Бандера едва не зарезал невзлюбившего его тойтерьера жены. Хавьер Леонард Бандера исполосовал ножом морду любимой собаки своей супруги. До этого кубинец грозил убить животное, если женщина не отдаст его в добрые руки. Собаку спасли — хозяйка отвезла его к ветеринару, где рану длиной чуть больше пяти сантиметров удалось зашить. Питомца женщина временно отвезла к родственникам.

Обложка ©

Telegram / Mash Batash

Алена Пенчугина
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