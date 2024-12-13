Ссора двух краснодарок в лифте при плачущем от страха ребёнке закончилась нападением зубастого зверя

В Краснодаре собака без намордника набросилась на женщину в подъезде многоквартирного дома. Инцидент произошёл вечером 12 декабря в районе посёлка Плодородный, сообщает 93.ru.

Ссора в лифте, предшествовавшая нападению собаки. Видео © Telegram / tipichkras

Пострадавшая рассказала, что у неё в лифте начался спор с собачницей, которая держала на поводке пса без намордника, предположительно, стаффордширского терьера. Женщина с ребёнком захотели выйти из лифта, но девочка сильно испугалась стоявшую в проходе собаку и громко заплакала. Так как у лифта было два выхода, владелица животного не собиралась никуда двигаться и предложила попутчикам выйти с другой стороны. Мать девочки отказывалась, в итоге после долгих препирательств женщина прошла с ребёнком мимо пса, но не удержалась и пнула свою оппонентку, задев при этом собаку.

Стаффорд никак не отреагировал на это в отличие от своей хозяйки, которая выскочила из лифта и помчалась мстить за нанесённый ей удар. Тогда собака, защищая владелицу, напала на её обидчицу, ухватив за рукав. Предварительно, пострадавшая получила царапины и ссадины на ноге.

Ссора в лифте, предшествовавшая нападению собаки. Видео © Telegram / tipichkras

«Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о нападении женщины с собакой. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали ситуацию в полиции.