В Москве кубинец Бандера едва не зарезал невзлюбившего его тойтерьера жены

В Москве кубинец по фамилии Бандера исполосовал ножом морду любимой собаки своей жены. Подробности инцидента узнал SHOT.

Хавьер Леонард Бандера. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 36-летняя москвичка уже год состоит в счастливом браке с 28-летним кубинцем Хавьером Леонардом Бандерой. Однако семейную идиллию постоянно нарушал 10-летний пёс породы тойтерьер, который наотрез отказался принимать мужчину. Дошло до того, что кубинец пригрозил убить собаку, если жена не отдаст её в добрые руки.

Накануне вечером Хавьер зашёл на кухню выпить бокал воды, как вдруг, по его словам, на него набросился пёс. Мужчина схватился за нож и ранил собаку в морду. Домашнее животное спасли — хозяйка отвезла питомца к ветеринару, где рану длиной чуть больше пяти сантиметров удалось зашить. Питомца женщина временно отвезла к родственникам.