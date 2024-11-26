Забодали и съели: Вскрылись жуткие детали гибели 17-летней школьницы в загоне для свиней

В Красноярском крае 17-летняя девочка, которая погибла в загоне для свиней, могла потерять сознание из-за нападения быка, после чего её искусали свиньи. Скорее всего, её вырубило от удара рогом, сообщает региональное СУ СК России по региону

«В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на неё напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов», — говорится в сообщении.

В момент осмотра места происшествия быков внутри сарая не было, они убежали. При этом многие свиньи оставались закрытыми в стойле. Погибшую покусали небольшие животные, которые сумели пролезть через дыры в загоне. Следователи добавили, что по уголовному делу выполняются оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств страшной трагедии.